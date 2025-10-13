إسبانيا: فيضانات بجزيرتي إبيزا ومايوركا الإسبانيتين جراء العاصفة أليس

تسببت العاصفة أليس في حدوث فيضانات في جزيرتي مايوركا وإبيزا الإسبانيتين، إضافة إلى جزر أخرى ضمن جزر البليار، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة دياريو دي مايوركا، نقلا عن السلطات في الجزر الإسبانية الواقعة في البحر المتوسط التي تحظى بشهرة بين السياح، أن عدة شوارع وجراجات سيارات تحت الأرض غمرتها مياه الأمطار الغزيرة اليوم الأحد.

وفي جزيرة مايوركا، كانت العاصمة بالما الأكثر تضررا بشكل خاص، وإن كان لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وبحلول فترة بعد الظهر، سجلت خدمات الطوارئ في جزر البليار 38 حالة فيضانات في إبيزا وثماني حالات في مايوركا، إلى جانب حالات طوارئ أخرى.

وكانت العاصفة قد أثرت بشدة في منطقة فالنسيا قبل أن تصل لاحقا إلى جزر البليار منذ يوم الخميس الماضي. كما شعر السياح أيضا بتأثيراتها، حيث تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية أمس السبت.

وفي مطار بالما الدولي، تم إلغاء 19 رحلة جوية من أصل 942 رحلة مجدولة، وفقا للشركات الموفرة للخدمة في المطار.

في إبيزا، تم تعليق الحركة الجوية مؤقتا بين الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت جرينتش) و7:20 مساء بالتوقيت المحلي بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات على مدرج المطار.

وتم إلغاء إجمالي 24 رحلة - 12 رحلة وصول و12 رحلة مغادرة – من أصل 295 رحلة مجدولة. وبحلول اليوم الأحد، عادت الحركة الجوية إلى طبيعتها إلى حد كبير.