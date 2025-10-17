 رئيسة المكسيك تؤكد تحقيق تقدم في المحادثات التجارية مع أمريكا - بوابة الشروق
الجمعة 17 أكتوبر 2025 9:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

رئيسة المكسيك تؤكد تحقيق تقدم في المحادثات التجارية مع أمريكا

مكسيكو سيتي - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 7:58 م | آخر تحديث: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 7:58 م

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في مؤتمرها الصحفي الصباحي اليوم الجمعة، إن المحادثات التجارية للمكسيك مع الولايات المتحدة تمضي بصورة جيدة للغاية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شينباوم القول، إن وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد زار واشنطن خلال الأسبوع الحالي والتقى مع المسئولين الأمريكيين.

وعلى صعيدٍ منفصل، قالت شينباوم إن اتفاقية التجارة المعدلة مع الاتحاد الأوروبي، والمقرر دخولها حيز التنفيذ العام المقبل، ستكون مفيدة جدا للمكسيك لتصدير منتجاتها إلى أوروبا.

وأضافت الرئيسة أن الحكومة ستكشف تفاصيل الاتفاقية في المستقبل.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك