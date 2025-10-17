رئيسة المكسيك تؤكد تحقيق تقدم في المحادثات التجارية مع أمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم في مؤتمرها الصحفي الصباحي اليوم الجمعة، إن المحادثات التجارية للمكسيك مع الولايات المتحدة تمضي بصورة جيدة للغاية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شينباوم القول، إن وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد زار واشنطن خلال الأسبوع الحالي والتقى مع المسئولين الأمريكيين.

وعلى صعيدٍ منفصل، قالت شينباوم إن اتفاقية التجارة المعدلة مع الاتحاد الأوروبي، والمقرر دخولها حيز التنفيذ العام المقبل، ستكون مفيدة جدا للمكسيك لتصدير منتجاتها إلى أوروبا.

وأضافت الرئيسة أن الحكومة ستكشف تفاصيل الاتفاقية في المستقبل.