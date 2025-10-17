أعالج من ارتفاع ضغط الدم منذ سنوات وقد نصحنى الطبيب بالتقليل من الملح فى الطعام. كنت قد قرأت فى صفحة صحة وتغذية أن عنصر اليود المهم للصحة خاصة الغدة الدرقية يُضاف إلى ملح الطعام بنسبة تكفى لحاجة الإنسان. إذا لم يكن مقدرًا أن أحصل على قدر منه فى الملح هل يمكن الحصول عليه من مصادر طبيعية أخرى؟



عادل سرحان - المنصورة

إضافة اليود إلى ملح الطعام يتم بالفعل فى الدول المتقدمة والصناعية وإن كان هذا غير متبع فى بلادن العالم الثالث إلا أنه ولحسن الحظ متبع فى مصر.

اليود عنصر مهم جدا لأداء الغدة الدرقية وصحتها: الغدة التى تنتج هورمون الثيروكسين الذى يدخل فى تركيبه عنصر اليود. وبعد هذا الهرمون مسئولًا عن تفاعلات عديدة فى الجسم يتحول فيها الغذاء إلى طاقة. إذا لم يكن متاحًا لسبب أو إلى آخر الحصول على اليود المضاف إلى ملح العطام فإن هناك بدائل كثيرة يمكن منها الحصول على عنصر اليود خاصة كل ما يأتى من البحر، الأسماك بأنواعها، الجمبرى، كل القشريات وما تخفيه الأصداف حتى بلح البحر والجندوفلى.

هناك أيضًا أطعمة غنية باليود، مثل منتجات الألبان والبيض وأنواع البقول المختلفة كالفاصوليا البيضاء والحمراء واللوبيا.

نقص اليود تنجم عنه أخطار كثيرة، منها أورام الصدر والإجهاض المتكرر ومشكلات النمو المختلفة عند الأطفال وربما التخلف العقلى.

أمراض الغدة الدرقية الناشئة عن نقص اليود تنتشر بين الأطفال والسيدات أكثر مما لدى الرجال.

نقص اليود قد تظهر أعراضه حينما يغيب عن الغذاء، لكنه قد يحدث أيضًا نتيجة الإفراط فى أطعمة تمنع امتصاصه، مثل اللفت وأنواع المستردة والكرنب وفول الصويا والصنوبر والفول السودانى.

تناول وجبتين من الأسماك أسبوعيًا تؤمن لك ما تحتاجه من عنصر اليود خاصة أسماك البحار والمحيطات فلا حاجة لك إلى بلح الطعام وما به من يود.