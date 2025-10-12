هيئة شئون الأسرى: أكثر من 11 ألف أسير بسجون الاحتلال وآلاف من غزة مختفون قسريا

ثمن المتحدث باسم هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ثائر شريتح، الدور المصري المحوري في التوصل لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقال خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الأحد: «نوجه الشكر العظيم لجمهورية مصر العربية، شعبا وقيادة، على وقوفهم الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية للوصول إلى وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني».

وأكد أن سجون الاحتلال الإسرائيلية تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى «أماكن موت»؛ نتيجة السياسات الإسرائيلية الانتقامية.

وأوضح أن الأسرى يتعرضون بشكل يومي «للتنكيل والقتل والضرب والتعذيب والإعدامات والتجويع».

ونوه أن أعداد الأسرى تتجاوز 11 ألف أسير فلسطيني، بالإضافة إلى آلاف أسرى غزة «تحت الاختفاء قسريا».

وعلى صعيد صفقة تبادل الأسرى، قال إن من المقرر الإفراج عن 250 أسيرا من ذوي المحكوميات بالمؤبد والأحكام العالية، مشيرا إلى أن أنه هناك «6 أسماء من الأسماء البارزة، وعد الوفد المفاوض في حال التوصل لاتفاق، أن يكونوا من بين الأسرى المفرج عنهم، وهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، بالإضافة إلى أربعة من قادة حركة حماس، عباس السيد، وعبد الله البرغوثي، وإبراهيم حامد، وحسن سلامة».

وأضاف أن «حتى هذه اللحظة، هؤلاء الأسرى الستة الأبرز في سجون الاحتلال لم يُدرجوا ضمن الأسماء المفرج عنهم»، مشيرا إلى أن عمليات الإفراج ستتم من سجني عوفر والنقب.