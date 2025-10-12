أثارت واقعة طريفة في الكاميرون موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فوجئ عدد من المستخدمين بظهور صورة النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قوائم الناخبين في أحد مراكز الاقتراع بمدينة نجاونديري 3، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في البلاد اليوم الأحد.

وبحسب موقع «فوت أفريكا»، أكد عدد من الصحفيين ورواد مواقع التواصل أن صورة محمد صلاح ظهرت بالفعل على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات الكاميرونية، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية في الكاميرون.

وجاءت المفاجأة الأكبر في أن الاسم المرفق مع الصورة لم يكن حقيقيًا، بل يتكوّن من مجموعة أحرف متتابعة بشكل عشوائي، وهو ما جعل الواقعة محل سخرية وتندر واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الطابع الكوميدي للحادثة، فقد أعادت القصة الجدل حول مصداقية ودقة القوائم الانتخابية في الكاميرون، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي للكشف عن خلفيات الخطأ وكيفية حدوثه عبر موقع حكومي رسمي.

وفي سياق متصل، يتواجد محمد صلاح في استاد القاهرة الدولي للاحتفال بتأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026 رسميًا، عقب مواجهة غينيا بيساو في ختام التصفيات، حيث فضّل المدير الفني حسام حسن إراحة صلاح وعدم الدفع به خلال اللقاء.