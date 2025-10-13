ألمانيا تعتزم المساهمة برقم من ثلاثة خانات بالملايين لإعادة إعمار غزة

أعلنت وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان،اليوم الأحد، أن ألمانيا تستعد للتعهد بتقديم 100 مليون يورو على الأقل – أي رقم مؤلف من "ثلاث خانات" بالملايين لم يُكشف عن قيمته – لدعم إعادة إعمار غزة.

وقالت العبلي رادوفان لمحطة "أيه آر دي" الألمانية إن جزءا من مساعدات التنمية، التي تم تجميدها بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، أصبح متاحا مرة أخرى الآن.

ولم يتم تحديد المبلغ الدقيق بعد، واكتفت العبلي رادوفان بالقول إن المساهمة ستكون رقما مؤلفا من ثلاثة خانات بالملايين.

ويُذكرا أن أجزاء كبيرة من غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، قد تعرضت للدمار أو الضرر نتيجة عامين من القصف. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أفاد سابقا بأن هجمات إسرائيل على غزة سببت أسوأ دمار شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في يونيو الماضي بأن ألمانيا، الداعمة القوية لإسرائيل خلال عدوانها في غزة، صادقت على صادرات أسلحة بقيمة تقارب نصف مليار يورو لإسرائيل في الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 13 مايو 2025.

وقالت العبلي رادوفان إن ألمانيا ستقدم الآن أيضا مساعدات مباشرة للمرحلة الانتقالية في غزة، مثل الملاجئ الطارئة التي تم تجهيزها بالفعل.

وفي الوقت نفسه، شددت العبلي رادوفان على أن التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار غزة مرتفعة للغاية ولا يمكن لألمانيا تحملها بمفردها. وقالت: "يجب أن ننجز ذلك معا كجزء من المجتمع الدولي."

وتعتزم ألمانيا، بالتعاون مع مصر، دعوة المشاركين إلى مؤتمر لإعادة إعمار غزة. وقالت الوزيرة: "سيُعقد هذا المؤتمر خلال الأسابيع المقبلة"، مضيفة أنها تتوقع ظهور مزيد من التفاصيل خلال الأيام القادمة.