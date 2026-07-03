تايوان ترصد 30 طائرة عسكرية و7 سفن تابعة للصين حول أراضيها

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رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 30 طائرة عسكرية و7 سفن حربية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الخميس والسادسة صباح اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني أن 26 من أصل 30 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط بمضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية والشرقية من البلاد، طبقا لما ذكره موقع "تايوان نيوز" اليوم الجمعة.

وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني، حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 35 مرة وسفنا 23 مرة.

ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية، بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت، وتضمن تحقيق أهداف الأمن لدولة ما دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

وكانت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه) قد ذكرت الجمعة الماضي أن رئيس تايوان، لاي تشينج تي، أصدر تعليمات إلى السلطات المعنية بتعزيز التنسيق البحري، والاتصالات التجارية للشحن، وقدرات الاستطلاع بالطائرات المسيرة، في أعقاب تدريب يحاكي فرض عزلة من جانب الصين على تايوان.

وأجرت تايوان مناورات عسكرية في 22 يونيو الماضي، ولمدة خمسة أيام، للرد على أي هجوم صيني.

وتطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي كجزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرة بكين.

وترسل الصين بانتظام سفنا بحرية وطائرات حربية نحو تايوان في مناورات عسكرية أصبحت أكثر تكرارا في السنوات الأخيرة، حتى باتت تحدث يوميا تقريبا.