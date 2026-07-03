جارسيا يوضح تصريحاته بعد الجدل: لم أقصد المنتخبات الإفريقية

حرص رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، على توضيح تصريحاته التي أثارت جدلًا عقب فوز فريقه المثير على السنغال بنتيجة 3-2 في دور الـ32 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أنها لم تكن موجهة إلى المنتخبات الإفريقية، وإنما إلى أي منتخب يفتقد الخبرة في التعامل مع المباريات الكبرى.

وكان جارسيا قد قال عقب اللقاء إن فريقه كان يعلم أن منافسه سيتراجع للدفاع عن تقدمه، معتبرًا أن استقبال هدف يقلص الفارق يغير طبيعة المباراة بالكامل، وهو ما دفع مدرب السنغال بابي ثياو للرد مؤكدًا أن ذلك مجرد رأي شخصي.

وردًا على الانتقادات، أوضح جارسيا: "عندما تحدثت عن (تلك المنتخبات)، كنت أقصد المنتخبات التي ليست معتادة على إدارة التقدم في مثل هذه المباريات وعلى هذا المستوى في كأس العالم."

وأضاف: "لم يكن حديثي موجهًا بأي شكل إلى المنتخبات الإفريقية، وكان يمكن أن ينطبق أيضًا على منتخبات آسيوية أو أمريكية جنوبية أو أوروبية لا تمتلك الخبرة الكافية في التعامل مع هذا النوع من الضغوط."

وأشار المدرب البلجيكي إلى أن تجربته الشخصية علمته أن التراجع للدفاع عن النتيجة بشكل مبالغ فيه يأتي بنتائج عكسية، قائلًا: "حتى عندما كنت مدربًا أقل خبرة، تعلمت بالطريقة الصعبة أن التوقف عن اللعب والاكتفاء بالدفاع عن النتيجة يكون أمرًا غير مجدٍ."

واختتم تصريحاته بقوله: "هذا ما قصدته، إذ إن بعض المنتخبات قد تفقد تنظيمها التكتيكي في مثل هذه اللحظات تحت ضغط المباراة."