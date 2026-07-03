محافظ البحيرة ووزير الري يتابعان جاهزية منظومة الري بإيتاي البارود لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية بمركز إيتاي البارود؛ لمتابعة حالة منظومة الري والصرف والوقوف على جاهزية المواقع الحيوية لضمان كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، ومسئولي مديرية الري والصرف بالبحيرة.

شملت الجولة تفقد نهاية الرياح البحيري عند الكيلو 95، وساحل مرقص، والخندق الشرقي، والجنابيات الشرقية والغربية، والخندق الغربي عند الكيلو 0.140، ومصرف إيتاي البارود، حيث تمت متابعة حالة المجاري المائية وأعمال التشغيل والصيانة، والاطمئنان على جاهزية المنظومة لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بكفاءة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وخلال الجولة، وجه الدكتور هاني سويلم بالتنسيق مع محافظة البحيرة بسرعة نقل نواتج التطهير والتكريك التاريخية على الفور، مع وضع خطة زمنية للانتهاء من رفعها بالكامل خلال عام، وتوفير أجهزة المحافظة سيارات نقل بشكل عاجل لرفع نواتج التطهير من مصرف إيتاي البارود، إلى جانب المتابعة المستمرة للتعامل مع تراكمات القمامة التي تم رصدها ببعض المواقع، ومن بينها ترعة الهجارسة، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة المجاري المائية وتحسين التصرفات المائية.

ووجه وزير الموارد المائية والري باستمرار أعمال الصيانة على الرياح التوفيقي، ومتابعة أعمال تجريف ترعة ساحل مرقص الجاري تنفيذها بتمويل من القرض الألماني للتعمير.

بدورها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن اختيار نهاية الرياح البحيري كأولى محطات الزيارة يعكس أهميتها الاستراتيجية، باعتبارها إحدى أهم نقاط التحكم والمتابعة بمنظومة الري في المحافظة، حيث تؤدي دورا محوريا في ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وخدمة مساحات زراعية واسعة بمركز إيتاي البارود والمناطق المجاورة.

وأوضحت عازر أن الموقع يضم عددا من المنشآت والمواقع المائية المهمة، من بينها ساحل مرقص (موقع الفم)، والخندق الشرقي، والجنابيات الشرقية والغربية، والخندق الغربي، ومصرف إيتاي البارود، التي تمثل عناصر أساسية في منظومة إدارة وتوزيع المياه، بما يسهم في تحقيق كفاءة التشغيل وضمان انتظام وصول المياه إلى المنتفعين.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بملف الموارد المائية، وتعمل في تنسيق دائم مع وزارة الموارد المائية والري لمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف، ورفع كفاءة المجاري المائية، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام التصرفات المائية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الجاهزية خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية الصيفية.

وأضافت أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل ركيزة أساسية في سرعة رصد أي ملاحظات والتعامل معها فورا، بما ينعكس على استقرار منظومة الري، ويدعم القطاع الزراعي، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على كل قطرة مياه وتعظيم الاستفادة منها.