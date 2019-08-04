 مدرب أستون فيلا: تريزيجيه إضافة قوية وتأقلم معنا سريعا - بوابة الشروق
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مدرب أستون فيلا: تريزيجيه إضافة قوية وتأقلم معنا سريعا

علاء العزب
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 11:54 م | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 11:58 م

أشاد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا الإنجليزي بمحمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني، والمنضم حديثًا إلى الفريق الإنجليزي.

وقال سميث في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، : "تريزيجية لاعب مميز، ولقد ذهبت لمشاهدته في إحدى مباريات كأس الأمم الإفريقية".

وأتم: "هو إضافة قوية للفريق وصديق مقرب لأحمد المحمدي، واستطاع التأقلم سريعا مع الفريق".

وشارك تريزيجية في فوز أستون فيلا الودي على لايبزيج الألماني اليوم السبت بنتيجة 3-1، واستطاع صناعة الهدف الثالث بعدما حل بديلا للمغربي لأنور الغازي في الدقيقية 76 من عمر اللقاء.

وكان أستون فيلا قد أعلن تعاقده رسميًا مع تريزيجيه قادماً من قاسم باشا التركي في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي نحو 9 ملايين جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 


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