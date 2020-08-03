مطار إنجامينا يحتفل باستئناف رحلات مصرللطيران إلى تشاد

استأنفت شركة "مصر للطيران"، أمس، رحلاتها إلى مطار إنجامينا تزامنا مع الاحتفال بمرور 6 سنوات على تشغيل الخط المباشر بين القاهرة وأنجامينا التشادية عام 2014.

وذكرت الشركة، أن مطار إنجامينا احتفل بهذه المناسبة بتقليد رش الطائرة بالمياه، وقد اشاد الجميع بدور مصر للطيران والخدمة المتميزة التي تقدمها للركاب وعملاء الشحن الجوي وأعربوا عن تمنياتهم بزيادة عدد الرحلات مع عودة حركة الطيران بين البلدين.

وتقدمت مادلين مكرم مديرة مصر للطيران بتشاد، بالتهنئة والشكر لعملاء مصر للطيران والجهات المعاونة ووكلاء السياحة وفريق عمل مصر للطيران بمناسبة استئناف التشغيل.

يذكر أن مصرللطيران تسير حاليا رحلتين أسبوعيا إلى أنجامينا أيام الأحد والخميس ومن المخطط زيادتها خلال الفترة القادمة خاصة وأنها كانت تسير ٤ رحلات أسبوعياً قبل جائحة كورونا.