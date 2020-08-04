أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) اليوم الاثنين إمكانية إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الذي يتعمد السعال في وجه الحكام واللاعبين الأخرين.

كما حدث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ضوابطه لتقديم المعيار الجديد خلال المنافسات.

وجرى اتخاذ هذه الخطوة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح إيفاب أن واقعة تعمد السعال سيتم تصنيفها على أنها إساءة، إهانة أو لهجة عدائية و/أو إيماءة.

ولكن أي عقوبة ستكون تبعا لتقدير الحكم الذي يدير المباراة.

وأوضح البيان "إذا كانت واقعة غير متعمدة بشكل واضح لن يتخذ الحكم أي قرار، أو إذا سعل اللاعب على مسافة كبيرة من اللاعبين الآخرين".

وتابع البيان "إذا كان السعال على مسافة قريبة بما يتم اعتباره اعتداء واضحا فيمكن للحكم حينها أن يتخذ قراره".