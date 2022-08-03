انتهاء عملية تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية في إسطنبول

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، انتهى من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية، وأنها ستتجه إلى لبنان خلال وقت قصير.

وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء إن «وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول ينهي تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية لتتجه نحو لبنان».

وأوضح مراسل وكالة «سبوتنيك»، أن «عملية تفتيش السفينة استغرقت نحو ساعة، وأن عملية التفتيش شملت أشخاصا من روسيا».

وفي 22 يوليو، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وحضر إجراءات توقيع الاتفاق، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، والرئيس التركي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا، للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.