بيلوسي: الولايات المتحدة لن تتخلى عن تايوان

وحذر نائب وزير الخارجية الصيني، شيه فنغ، من عواقب وخيمة لهذه الخطوة، قائلا إن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي.

وفي الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن زيارة بيلوسي تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة وهي التأكيد على وحدة الصين (صين واحدة) ولا داعي لتحويل (زيارة بيلوسي) إلى أزمة.

انتقادات صينية

أدانت الصين بشدة زيارة نانسي بيلوسي، ووصفتها بأنها "انتهاك خطير لمبدأ صين واحدة". وحذرت من "تأثير خطير" على الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان الثلاثاء، إن زيارة بيلوسي "تنتهك بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها".

وحذرت الوزارة من أن الزيارة "تقوض بشكل خطير السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وترسل إشارة خاطئة بشكل خطير إلى القوات الانفصالية بشأن استقلال تايوان".

ووصلت بيلوسي، وهي أرفع مسؤول أمريكي يزور تايوان منذ خمسة وعشرين عاما، الثلاثاء إلى تايوان، على الرغم من محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن ثنيها عن الذهاب إلى تايبيه.

وقالت بيلوسي إنها تريد احترام التزام أمريكا الثابت لما وصفته بالديمقراطية النابضة بالحياة في تايوان.

وكانت الصين قد حثت الولايات المتحدة بشدة على "التوقف عن اللعب بورقة تايوان والتدخل في الشؤون الداخلية للصين"، و"عدم السير في المسار الخطأ والخطير".

تدريبات بالذخيرة الحية

أكدت وسائل إعلام حكومية في الصين أن الجيش سيجري تدريبات بالذخيرة الحية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء، مع منع جميع السفن والطائرات المدنية من دخول مناطق التدريبات.

كما أوقفت الصين الاستيراد من 35 منتجا للبسكويت والمعجنات التايوانيين، في تحذير قبيل زيارة بيلوسي.

ويعد البسكويت والمعجنات من العناصر التجارية الهامة بين تايوان والصين، بما في ذلك هونغ كونغ.

كان حوالى ثلثي الصادرات من تايوان في عام 2021 من البسكويت والمعجنات بقيمة إجمالية 646 مليون دولار، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التايوانية.

وفي عام 2020، بلغت القيمة 660 مليون دولار ومثلت 37 في المئة من إجمالي الصادرات.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 شركة في تايوان ستضطر إلى التوقف عن التعامل مع الصين بعد سريان العقوبة.

ما هي سياسة "الصين الواحدة"؟

منذ عام 1979، وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بسياسة "الصين الواحدة".

هذا يعني أن الولايات المتحدة تعترف بموقف الصين، وأن هناك حكومة صينية واحدة فقط.

وبموجب هذه السياسة، تتمتع الولايات المتحدة بعلاقات رسمية مع الصين، وليس تايوان.

لكن الولايات المتحدة لا تزال تدعم الجزيرة وقد وعدت بمساعدتها في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك إمدادها بالأسلحة.

وتمثل سياسة "صين واحدة" حجر الزاوية الرئيسي للعلاقات الصينية الأمريكية.