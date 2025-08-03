وجّه هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين، التحية لعلاء فاروق وزير الزراعة على تنفيذ أول مطالب الشعبة، والمتمثل في دعم الفلاح البسيط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الزراعة اتخذت خطوات إيجابية ملموسة لصالح صغار المربين، خاصة من يمتلكون رأسًا أو رأسين من الماشية.

وأوضح أن الوزارة قدمت تسهيلات في الحصول على الأعلاف المدعومة، مشددًا على أهمية ما تحقق بقوله: "أوجه رسالة لكل الفلاحين في مصر، بأن الحكومة ستوفر علفًا مدعومًا لصغار المربين، بشرط أن يتوجه المربي لتسجيل بهيمته في الوحدة البيطرية التابعة له."

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أشار رئيس الشعبة إلى أن الأسعار شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 20% بعد عيد الأضحى.

وأرجع ذلك إلى حالة الركود الكبير في السوق، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة، من بينها مشروعات التوسع الزراعي في منطقة شرق العوينات، وزراعة العديد من المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد أن هذه الخطوات تسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية، قائلاً: "سيأتي اليوم الذي نقلل فيه من الاستيراد، ويكون لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم والإنتاج المحلي الكافي."