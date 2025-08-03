أعلنت شركة لوكاس فيلم، عودة إطلاق فيلم "Star Wars: Episode IV – A New Hope – حرب النجوم: أمل جديد"، إلى صالات السينما شهر إبريل عام 2027؛ احتفالا بمرور خمسين عاما على إطلاق الفيلم في دور العرض السينمائي.

وطرح الفيلم لأول مرة في دور العرض السينمائي العالمية شهر مايو عام 1977، واشترك في بطولته كل من هاريسون فورد، وأليك غينيس، وكاري فيشر، ومارك هاميل، وبيتر مايهيو، وأنتوني دانيلز، وأخرجه جورج لوكاس.

يذكر أن أفلام حرب النجوم من أبرز الأعمال السينمائية الأيقوينية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي؛ نظرا لغرابة قصتها وأولى الأفلام التي اعتمدت الخيال العلمي والقصص الفانتازية، وحققت نجاحات كبيرة؛ لدرجة أنه تمت إعادة إنتاجها في الألفينيات واشتركت في بطولتها الفنانة ناتالي بورتمان.

ولاحقا في عام 2015، تمت إعادة إنتاجها بتصور سينمائي مختلف، وظهر أول فيلم فيها بعنوان: "Star Wars: The Force Awakens – حرب النجوم: صحوة القوة"، وفي عام 2018، أنتج فيلم "Solo: A Star Wars Story"، والذي عانى كثيرا في شباك التذاكر، ولم يحقق الإيرادات المنتظرة منه وتعرض لخسائر.

وصرح المخرج جورج لوكاس، صانع السلسلة الشهيرة، في دورة مهرجان كان السينمائي الماضية، بأنه بعد استحواذ شركة ديزني على حقوق السلسلة فإنه عام 2012 كان بصدد عمل أفكار جديدة بالتعاون معهم ولكنها "ضاعت" -على حد وصفه-، ولم يذكر الأسباب أو الكيفية.

وعلى ناحية أخرى، فإن هناك أجزاء جديدة من "حرب النجوم" سيجري إطلاقها في دور العرض السينمائي شهر مايو 2027، ويحمل اسم "Star Wars: Starfighter "، ويقوم ببطولته رايان جوسلينج.