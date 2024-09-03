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شهداء وجرحى في اشتباكات وقصف للاحتلال بالضفة وغزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 5:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 - 5:50 م

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد مقاومين اثنين في اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

ودخلت آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية إلى مخيم طولكرم من البوابة 104، كما حصلت اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في حارة الحمام.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف نفذته طائرة بدون طيار إسرائيلية على مجموعة في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأفادت الشبكة كذلك باستشهاد اثنين وإصابة نحو 30 في قصف إسرائيلي استهدف كلية نماء في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس-كتيبة طولكرم أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحور البلاونة من مسافة صفر، قائلة إنها حققت إصابات.

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