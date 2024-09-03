خبير عسكري: إنتاج منظومات لمواجهة الطائرات بدون طيار إنجاز كبير بأيدي مصرية

أشاد اللواء طيار هشام حلبي، الخبير العسكري، بالنجاح الكبير الذي حققه معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى، والذي يقام بمطار العلمين الدولي بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة عالمية متخصصة في صناعة الطيران والفضاء.

وقال خلال تصريحاته لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الثلاثاء، إن تحقيق هذا النجاح في النسخة الأولى يعد إنجازا استثنائيًا، موضحا أن المعارض لا تصل إلى هذا المستوى إلا بعد 6 أو 7 نسخ من المعرض.

وأوضح أن الدول المشاركة، وعددها 100 دولة، تمثل الدول الرائدة في صناعة الطيران المدني والعسكري، لافتا أن المعرض يتضمن 4 فعاليات متنوعة، منها العروض الجوية المتنوعة، والتي لا تقام في النسخ الأولى من المعارض.

وأشار إلى أن معرض مصر للطيران والفضاء "ولد عملاقا" ووضع مصر على خريطة المعارض الدولية، على أرض مدينة العلمين التي أصبحت أيقونة البحر المتوسط.

ولفت إلى أن الهيئة العربية للتصنيع، على سبيل المثال، تجري عمليات صيانة لـ 16 نوعا من محركات الطائرات، وهو عدد كبير، موضحا أن الحصول على تصريح من الشركة الأم لإجراء عمليات الصيانة؛ يؤكد ثقة الشركات العالمية في الصيانة المصرية.

وأضاف أن صناعة الذخائر والقنابل والصواريخ التي تصنعها الهيئة العربية للتصنيع تعد جزءًا من الأمن القومي، تلبي احتياجات الدولة وتوفر العملة الصعبة.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت في صناعة منظومات مواجهة الطائرات بدون طيار، وهو مجال ما زال العالم يبذل فيه جهودًا كبيرة لتطوير منظومات متكاملة، مشيرا إلى بدء الهيئة في إنتاج وعرض هذه المنظومات يعد "إنجازا كبيرًا"، لا سيما وأن التطوير يتم بأيدي مصرية.