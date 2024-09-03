البيت الأبيض: بايدن يشارك شخصيا في تأمين الوصول لاتفاق بشأن غزة

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، عن البيت الأبيض قوله إنهم لا زالوا يعتقدون في إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حيث يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأمر شخصياً.

وأضاف البيت الأبيض أن "بايدن يشارك شخصيًا في العمل مع فريقنا ومع القادة حول العالم لتأمين الوصول لصفقة بشأن غزة"، مشيرا إلى أن بايدن ونائبته كامالا هاريس اجتمعا مع فريق التفاوض بشأن صفقة الرهائن يوم الإثنين.

وتابع: "نعمل على اقتراح لتأمين الإفراج عن الرهائن المتبقين في غزة وتقديم الإغاثة ووقف القتال".

وفي وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن عرض أمريكي نهائي لإسرائيل وحركة حماس بشأن وقف النار وإطلاق سراح المحتجزين، على أمل إتمام الأمر في غضون أسبوعين.

ونقل "أكسيوس" عن مصدرين – لم يسمهما – قولهما إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الأحد، أبلغ عائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة، أن الرئيس جو بايدن يبحث تقديم عرض نهائي لإسرائيل وحركة حماس، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وأنه يأمل في التوصل إلى صفقة خلال أسبوعين.