وفاة 10 مهاجرين على الأقل بعد انقلاب قاربهم في القنال الإنجليزي

قالت صحيفة «لا فوا دي نور» الفرنسية، إن ما لا يقل عن 10 مهاجرين لاقوا حتفهم اليوم الثلاثاء، بعد غرق القارب الذي كانوا على متنه في أثناء عبوره القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا، بينما تجري عملية كبيرة لإنقاذ أكثر من 50 شخصا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قال متحدث باسم خفر السواحل الفرنسي في وقت سابق إن 10 أشخاص في حالة حرجة.

وفي دلالة على خطورة الوضع، قالت قناة «سي نيوز» التلفزيونية، إن وزير الداخلية الفرنسي المنتهية ولايته جيرالد دارمانان، من المتوقع أن يصل إلى موقع الحادث قرب بلدة بولوني سور مير في وقت لاحق اليوم.

وتضع الحكومتان البريطانية والفرنسية مسألة التصدي للهجرة غير الشرعية في صدارة أولوياتهما.

ووفقا لإحصاءات الحكومة البريطانية، فإن أكثر من ألفي مهاجر وصلوا إلى بريطانيا على متن زوارق صغيرة خلال الأيام السبعة الماضية.

وفي الأسبوع الماضي، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بتعزيز الجهود المشتركة للقضاء على شبكات تهريب المهاجرين.

ويعد القنال الإنجليزي من أكثر مسارات الشحن ازدحاما في العالم، ويُعرف بتياراته القوية التي تجعل عبور القوارب فيه أمرا خطيرا.

وفي أغسطس، عُثر على جثتين لمهاجرين بعد أن واجه قارب كانا على متنه صعوبات في أثناء عبور القنال.