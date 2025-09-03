نواب إيرانيون يطالبون بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

يضغط عشرات من أعضاء البرلمان الإيراني من أجل انسحاب سريع من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية العالمية، ردا على إعادة فرض العقوبات الدولية المشددة الوشيك على إيران.

وأفاد موقع "ديدبان" الإخباري الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن ستين نائبا دعوا إلى الانسحاب من المعاهدة الدولية خلال جلسة برلمانية.

وتحظر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على الدول التي لا تمتلك ترسانة نووية السعي لامتلاك تلك الأسلحة.

وأفادت تقارير أن البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، يخطط لإعداد مشروع قانون للانسحاب من المعاهدة. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت جهود النواب ستكلل بالنجاح.

وكانت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – المعروفة في هذا السياق باسم الترويكا الأوروبية (إي 3) – قد شرعت مؤخرا في إجراءات إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على إيران.

وتسمح ما تُسمي بآلية العودة السريعة للعقوبات(سناباك) للأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، بما في ذلك دول الترويكا الأوروبية (إي 3)، إعادة فرض العقوبات في حال ارتكاب إيران انتهاكات.