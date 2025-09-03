مسئول منظمة دولية يندد باعتقال إسرائيل رئيس بلدية الخليل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- رئيس منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية:

- استهداف ممثل منتخب بإرادة حرة يُعدّ انتهاكا جسيما للشرعية الديمقراطية

- أبو سنينة يتولى أيضا الرئاسة الإقليمية لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية في الشرق الأوسط وغرب آسي



ندد رئيس منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية أوغور إبراهيم ألطاي، باعتقال إسرائيل رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف ألطاي في بيان الأربعاء، اعتقال إسرائيل للمسؤول الفلسطيني بأنه "غير القانوني"، محذرا من أن هذه الخطوة ليست مجرد "انتهاك بحق رئيس بلدية منتخب"، بل "تعدّي مباشر على إرادة الشعب الفلسطيني وعلى ديمقراطية الإدارات المحلية والنضال المشترك للمدن العالمية".

ولفت إلى أن أبو سنينة ليس مجرد رئيس إدارة محلية، بل يتولى أيضا الرئاسة الإقليمية لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية، بمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.

ومضى قائلا: "استهداف ممثل منتخب بإرادة حرة يُعدّ انتهاكا جسيما للشرعية الديمقراطية".

ألطاي الذي يتولى أيضا منصب رئيس بلدية قونيا التركية، أشار إلى تزامن اعتقال أبو سنينة مع الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وتدمير المدن، وانتهاك أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة توحّد المجتمعات الدولية من أجل فلسطين، مشددا على أن الصمت إزاء ما يحدث يعد "تواطؤا".

كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبو سنينة، داعيا جميع الأطراف إلى التوحد ضد هذه "الممارسات غير القانونية وضد الإبادة الجماعية المستمرة" في قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت بلدية الخليل أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجرا رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، بعد اقتحام منزله بقوة عسكرية كبيرة، حيث عبثت بمحتوياته وتسببت بأضرار مادية قبل اعتقاله".

ومنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية، هي الصوت الرسمي للإدارات المحلية أمام الأمم المتحدة، وتتخذ من مدينة برشلونة الإسبانية مقرا لها.

وتهدف المنظمة لتكون "صوتا موحدا ومدافعا عالميا عن الحكم المحلي الديمقراطي وحماية قيمها وأهدافها ومصالحها بالتعاون مع الإدارات المحلية والمجتمع الدولي"، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة على شبكة الإنترنت.