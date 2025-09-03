كشف رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري، عن طموحات "محاربي الصحراء" في كأس أمم إفريقيا المقبلة بالمغرب، مؤكدًا أن الفريق يضع نصب عينيه بلوغ المباراة النهائية رغم خيبة النسختين الماضيتين.

ويخوض "الخضر" منافسات المجموعة الخامسة إلى جانب السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية. وقال محرز في تصريحات لقناة "كانال+": "هدفنا واضح، نطمح إلى الوصول للنهائي."

وأضاف: "المغرب هو المرشح الأبرز للفوز باللقب، بحكم الاستضافة والدعم الجماهيري، وهذا ما يضاعف الضغوط عليهم. أما نحن فنفضل العمل بعيدًا عن الأضواء ومن دون ضغوط الترشيحات."

وتحدث نجم مانشستر سيتي السابق عن قضية اللاعبين مزدوجي الجنسية، قائلاً: "الاختيار يجب أن ينبع من قناعة داخلية وليس بدافع المصلحة. من يشعر أنه جزائري فليأت ويدافع عن الألوان الوطنية، والأفضل أن يحسم اللاعب موقفه مبكرًا مع بداية مسيرته."

كما شدد محرز على أن الانتماء للكرة الإفريقية لا يقلل من فرص النجاح: "لقد برهنا أن اللعب لمنتخب إفريقي لا يمنعك من التألق في أكبر الأندية العالمية."

واختتم تصريحاته بمقارنة بين الأجيال: "جيلنا التحق بالمنتخب بتواضع واحترام للكبار، بينما يظهر على الجيل الحالي بعض الغرور، لكنه قد يتحول إلى حافز إيجابي إذا استُغل بالشكل الصحيح."