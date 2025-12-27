عاصفة ثلجية مرتقبة تربك حركة الطيران في الولايات المتحدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت حركة الطيران في شمال شرق الولايات المتحدة اضطرابات واسعة، أمس الجمعة، شملت إلغاء مئات الرحلات؛ بسبب عاصفة ثلجية شديدة يُتوقع أن تضرب المنطقة.

ووفقا لموقع تتبع الرحلات "فلايت أوير"، أُلغيت حوالي 1600 رحلة جوية وتأخرت أكثر من 7400 رحلة في جميع أنحاء البلاد حتى مساء الجمعة؛ بسبب العاصفة الثلجية المتوقعة.

وتركزت معظم الاضطرابات في مطار جون كينيدي الدولي بنيويورك، ومطاري نيوارك ليبرتي، ولاجوارديا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، تحذيرا من عاصفة ثلجية شديدة ستضرب ولاية نيويورك وجنوب ولاية كونيتيكت، حيث من المتوقع أن يصل سمك الثلوج إلى 23 سنتيمترا في هذه المناطق.

كما نصحت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، المواطنين بتجنب السفر غير الضروري في هذه الفترة.