ماذا قال ترامب عن شائعة وفاته؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لم يكن على علم بالشائعات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاته خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلق ترامب (79 عاما) في مؤتمر صحفي على هذه الشائعات، قائلا إنه كان "نشيطا للغاية" خلال عطلة عيد العمال، مضيفا: "لم أفعل أي شيء لمدة يومين، وقالوا: لا بد أن هناك خطبا ما"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وكان خبر وفاة ترامب قد انتشر بعد غيابه عن الأنظار لعدة أيام، في ظل جدول أعماله الواضح خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتصدر اسم ترامب، مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة لأسباب بعيدة عن السياسة والتصريحات النارية التي اعتاد إثارة الجدل بها.

وقد اشتعلت منصة "إكس"، يوم السبت، بعبارات مثيرة أبرزها "ترامب مات"، ما أثار موجة من الجدل والتساؤلات بشأن مطلق مثل هذه الشائعات.

وساهمت تصريحات مبهمة من بعض المحيطين بترامب في تغذية هذه الشائعات، ما فتح الباب أمام المزيد من التحليلات والتكهنات، رغم غياب أي تأكيد رسمي حول تدهور حالته أو صحة ما يتم تداوله.