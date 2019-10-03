 ميركل: يجب ألا ننسى ضحايا دكتاتورية حزب الوحدة الاشتراكي في ألمانيا الشرقية - بوابة الشروق
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ميركل: يجب ألا ننسى ضحايا دكتاتورية حزب الوحدة الاشتراكي في ألمانيا الشرقية

كييل (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 3:03 م | آخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 3:03 م

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، في خطابها بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية أهمية تذكر ضحايا ديكتاتورية حزب الوحدة الاشتراكي الألماني (إس إيه دي) في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية).

وقالت ميركل اليوم الخميس خلال الاحتفالية: "يتعين علينا ألا ننساهم أبدا، حتى في يوم مفعم بالفرح كهذا اليوم".

وبعد مرور 30 عاما على سقوط سور برلين وصفت المستشارة الألمانية الأحداث في ألمانيا الشرقية في نوفمبر عام 1989 بأنها "ثورة بروح الحرية".

يشار إلى أن قادة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعلى رأسهم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، شاركوا اليوم الخميس في الاحتفالات المركزية التي تقام بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للوحدة الألمانية في مدينة كييل شمالي ألمانيا.

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