إعدام 130 كيلو أغذية في حملات صحية بجنوب سيناء

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة جنوب سيناء، بالاشتراك مع مكاتب الصحة حملات مكثفة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، وخاصة منافذ ومطاعم بيع الأسماك الطازجة حفاظا علي صحة المواطنين.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، إن الحملات مرت على ٣١ منشأة غذائية مختلفة بطور سيناء وشرم الشيخ ومدينة دهب؛ للتأكد من سلامة الأغذية والمشروبات والأسماك، مضيفًا أن الحملات أسفرت عن إعدام ١٣٠ كيلو أغذية وإعدام ٢١ لترًا من الزيوت والسوائل لتغير الخواص، وتحرير ١٧ محضرًا لنقص في الاشتراطات الخاصة بالنظافة العامة ولعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو المشتغلين بالأغذية والمشروبات من الأمراض المعدية والتي تنتقل عن طريق الطعام.

وجرى إعداد ثلاث مذكرات غلق لمنشآت غذائية بمدينتي الطور وشرم الشيخ لوجود خطر داهم ونقص بالاشتراطات الصحية وسحب ٧ عينات وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط بـ15 كيلو من الأسماك المدخنة "الرنجة" غير مطابقة للمواصفات والعرض على النيابة العامة بشرم الشيخ، وإعداد ثلاث مذكرات غلق لمنشآت غذائية بمدينتي الطور وشرم الشيخ لوجود خطر داهم ونقص بالاشتراطات الصحية.