الصور الأولى لترامب بعد إصابته بكورونا

نشرت وسائل إعلام أمريكية وصحفيون في مواقع التواصل الاجتماعي مساء الجمعة، صورا وثقت أول ظهور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

والصور التي نشرت تزامنت مع توجه ترامب إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي العسكري بعد إصابته بكورونا.

وقالت وسائل الإعلام إن ترامب رفض الإدلاء بأي تصريح أثناء توجهه إلى الطائرة.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناء على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.

After being diagnosed with COVID-19, President Trump departs the White House for a multi-day stay at Walter Reed Medical Center pic.twitter.com/JUUAZGsA2s — Jonathan Lemire (@JonLemire) October 2, 2020

After being diagnosed with COVID-19, President Trump departs the White House for a multi-day stay at Walter Reed Medical Center pic.twitter.com/JUUAZGsA2s — Jonathan Lemire (@JonLemire) October 2, 2020