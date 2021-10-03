تداول رواد موقع التواصل تويتر في عمان، صورا ومقاطع فيديو الفيضانات التي خلفها إعصار شاهين، حيث سقطت أمطار غزيرة ونشبت رياح قوية مع وصول الإعصار إلى السلطنة.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب الإعصار القادم من إيران، فيما أفاد الدفاع المدني أنه تم إنقاذ 25، عبر الاستجابة لتسعة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، فيما فقد اثنان حياتهم بينهما طفلا غرق في تجمع مائي بعدما ضل عن ذويه.

Very famous in the Arabian Gulf: Abdul Rahman Al-Mutairi is now drowning in the Sultanate of Oman. I think it is not appropriate to move the event and the water is trying to rise more in the coming hours. save yourself🙃#اعصار_شاهين #عُمان #عبدالرحمن_المطيري



#cycloneShaheen pic.twitter.com/wLVur3cdhc — 🌧Ahmed Alyazidi (@b0_rr9) October 3, 2021

وأظهرت مشاهد الفيديو مدن عمانية غارقة بشكل كامل في مياه الإعصار المداري، الذي يتمركز حالياً عند دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، بحسب آخر صور للأقمار الصناعية.

أوضحت الهيئة أنه من المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة بين 40 إلى 60 عقدة، وأمطار رعدية غزيرة جداً تتراوح كثافتها بين 200 إلى 500 ملم، تؤدي لفيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوبها ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.

وأكدت الهيئة أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، فيما يقدر ارتفاع الموج 8-12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون موجه متوسطا إلى هائج على بقية سواحل السلطنة بما يعادل ارتفاع 2-3 مترا.