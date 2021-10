تداول رواد موقع التواصل تويتر في عمان، صورا ومقاطع فيديو الفيضانات التي خلفها إعصار شاهين، حيث سقطت أمطار غزيرة ونشبت رياح قوية مع وصول الإعصار إلى السلطنة.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب الإعصار القادم من إيران، فيما أفاد الدفاع المدني أنه تم إنقاذ 25، عبر الاستجابة لتسعة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، فيما فقد اثنان حياتهم بينهما طفلا غرق في تجمع مائي بعدما ضل عن ذويه.

Very famous in the Arabian Gulf: Abdul Rahman Al-Mutairi is now drowning in the Sultanate of Oman. I think it is not appropriate to move the event and the water is trying to rise more in the coming hours. save yourself🙃#اعصار_شاهين #عُمان #عبدالرحمن_المطيري



