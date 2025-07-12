موريتانيا عن لقاء بين الغزواني ونتنياهو في واشنطن: كذب

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نفت الحكومة الموريتانية، ما تناقلته وسائل إعلام، عن عقد لقاء بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة.

وقال متحدث الحكومة الحسن ولد مدو، إنه "لم ينعقد أي لقاء بين الغزواني ونتنياهو"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، الجمعة.

ووصف ولد مدو ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن ذلك اللقاء المزعوم بأنه "كذب".

وأضاف أن ما أوردته إحدى القنوات الإخبارية، حول أن الغزواني التقى نتنياهو في واشنطن، لا أساس له من الصحة.

وطالب بـ"تحري الدقة في استقاء المعلومات والنأي عن تسويق الأخبار الزائفة والاعتماد على المصادر الرسمية"، حسب المصدر ذاته.

والأحد، بدأ نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، زيارة لواشنطن استمرت 5 أيام، هي الثالثة خلال ستة أشهر، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مرتين.

فيما بدأ "الغزواني"، الأربعاء، زيارة لواشنطن مدتها أربعة أيام، برفقة وزراء ومستشارين ورجال أعمال، وذلك لإجراء سلسلة لقاءات مع مسئولين أمريكيين وإبرام اتفاقات تجارية.

وخلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، تحدثت وسائل إعلام عن لقاءات بين مسئولين إسرائيليين ونظرائهم من موريتانيا، بينها صحيفة "هآرتس" العبرية، وقناة "العربية" وموقع "سيمافور" الأمريكي.

يذكر أنه في 1999 أقامت موريتانيا علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، قبل أن يتخذ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قرارا بتجميدها عام 2009، ردا على الحرب ضد قطاع غزة، آنذاك.

وعام 2010، قطعت موريتانيا علاقاتها رسميا مع إسرائيل، وطردت سفيرها من نواكشوط.