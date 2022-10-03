مساعد وزير الخارجية الأمريكية يبدأ جولة أوروبية لإجراء مباحثات اقتصادية وتجارية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية، رامين تولوي، بدأ اليوم الاثنين، جولة أوروبية تشمل بلجيكا وهولندا وألمانيا تستمر حتى الجمعة المقبلة؛ لإجراء مباحثات تجارية واقتصادية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، نقله الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن تولوي سيتوجه للعاصمة البلجيكية بروكسل ثم إلى مدن روتردام ولاهاي وأيندهوفن في هولندا ليختتم زيارته في ميونخ بألمانيا؛ وذلك لبحث تعزيز سلاسل التوريد وتنويعها لا سيما في أشباه الموصلات، بالإضافة إلى تكثيف التعاون في مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يناقش تولوي الجهود الحاسمة للتخفيف من انعدام الأمن الغذائي العالمي؛ بما في ذلك دعم الولايات المتحدة لمسارات التضامن في الاتحاد الأوروبي ومبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة.

ولفت البيان إلى أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية سيلتقي في بروكسل يومي 3 و 4 أكتوبر الجاري مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والبلجيكيين وقادة الصناعة، أما في هولندا فسيلتقي مع كبار المسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الاقتصادية والمناخ.

وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي أيضًا بمسؤولين بمدينة ميونيخ الألمانية في 7 أكتوبر الجاري.