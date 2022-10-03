رئيس الحكومة اللبنانية: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يسير على الطريق الصحيح

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الأمور تسير على الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشددا على أن موقف الجميع في لبنان موحد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد.

جاء ذلك في تصريح لميقاتي، بعد انتهاء الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا، اليوم الإثنين، لدرس مقترح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين بشأن ملف الترسيم، وذلك بحضور رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

وقال ميقاتي إن اللقاء اليوم جاء بدعوة من رئيس الجمهورية للبحث في العرض المقدم من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين، بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، وسبق هذا اللقاء اجتماع اللجنة التقنية.

وأضاف أنه أبدى بعض الملاحظات على المقترح، كما أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعض الملاحظات، مشيرا إلى أن اللجنة التقنية أخذت بها كاملة، موضحا أنه سيكون هناك رد سيرسل إلى الوسيط الأمريكي ضمن هذا السياق كاملا.