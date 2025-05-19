جيش الاحتلال يعلن قصف 160 هدفا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، قصف أكثر من 160 هدفًا خلال الـ24 ساعة الماضية، في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن قوات الجيش تواصل - بتوجيه من هيئة الاستخبارات وقيادة المنطقة الجنوبية وجهاز الشاباك - العمل ضد حركات المقاومة في أنحاء قطاع غزة، لتدمير بناها التحتية والقضاء على عناصرها، في إطار عملية «عربات جدعون».

وأشار إلى أن سلاح الجو هاجم خلال الساعات الأخيرة، أكثر من 160 هدفًا في أنحاء قطاع غزة، زاعمًا استهداف مواقع إطلاق مضادة للدروع ومبانٍ عسكرية في شمال القطاع.

وزعم استهداف مسارات تحت أرضية ومستودع وسائل قتالية في وسط القطاع، مُدعيًا استهداف مبانٍ عسكرية، ومواقع إطلاق مضادة للدروع، ومبانٍ مفخخة في جنوب القطاع.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، بدء اجتياح بري جديد في عدة مناطق داخل القطاع، في تصعيد خطير ضمن حرب الإبادة المتواصلة منذ نحو 19 شهرا.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات الآلاف من النازحين.



