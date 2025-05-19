تقرير عبري: مقترح إسرائيلي لوقف حرب غزة 60 يوما مقابل إطلاق سراح نصف الأسرى

تحدث تقرير عبري عن تقديم إسرائيل مقترح لوقف الحرب على غزة لمدة 60 يوما مقابل إفراج حركة حماس عن نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء.

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأحد، نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات أن "الوفد المفاوض تقدم يوم السبت بمقترح جديد خلال المفاوضات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة"، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأضافت أن المقترح "يتضمن إطلاق حماس سراح نصف المحتجزين (الإسرائيليين) الأحياء في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما".

وتقدر تل أبيب وجود 58 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

كما يشمل المقترح مناقشة مستقبل الحرب خلال الهدنة، والتفاوض على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وترحيل قياداتها، وهما مطلبان تصمم عليهما تل أبيب، وفق المصادر.

وفي أكثر من مناسبة، أكدت حماس رفضها التخلي عن السلاح، طالما تواصل إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومن جهته، قال قيادي بارز في حماس لشبكة "سي إن إن"، أمس الأحد، إن الحركة وافقت على إطلاق سراح ما بين 7 إلى 9 محتجزين إسرائيليين مقابل هدنة لمدة 60 يوما والإفراج عن 300 أسير فلسطيني.

وأضاف القيادي في حماس أن إطلاق سراح الرهائن سيكون مشروطا بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الحدود شرق صلاح الدين، وهو طريق سريع رئيسي يربط شمال غزة بجنوبها.