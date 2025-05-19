تفاصيل اغتيال إسرائيل لقيادي في ألوية الناصر صلاح الدين بخان يونس

تعرضت مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، لقصف إسرائيلي مكثف، بالتزامن مع شن قوات خاصة إسرائيلية تنكرت في ملابس نسائية لعملية اغتيال استهدفت قيادي بارز في المقاومة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه خلال العمليات في خان يونس، جرت محاولة لاعتقال أحمد سرحان، القائد البارز في ألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية، والتي تعد ثالث أكبر فصيل مقاومة في قطاع غزة، وأسفرت العملية عن اغتيال سرحان، واعتقال زوجته وأطفاله.

** تنكر جنود الاحتلال في ملابس نسائية

‏وأوضح المركز الفلسطيني للإعلام أن 9 جنود من جيش الاحتلال يرتدون ملابس نسائية اقتحموا المنزل، وأطلقوا النار على رأس سرحان ما أدى لاستشهاده، واعتقلوا زوجته وأطفاله. وأثناء مغادرتهم استشهد أحد الأطفال.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تظهر عربة استخدمتها قوات خاصة إسرائيلية في العملية.

وتُظهر الصور عربة تقليدية تُجر عادة بواسطة حمار أو حصان، تُستخدم من قِبل النازحين في غزة لنقل ممتلكاتهم،

ولكن من الداخل، تحتوي العربة على قسم مخفي يُعتقد أنه استُخدم لإخفاء الجنود أو معدات عسكرية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

** تضارب المعلومات حول هدف للعملية

ووردت تقارير متضاربة حول هدف العملية حيث نشرت وسائل إعلام إسرائيلية معلومات عن "عملية خاصة" نفذتها قوة إسرائيلية دخلت وسط خان يونس لتنفيذ مهمة إعادة محتجزين إسرائيليين في غزة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أن "العملية هدفت لإعادة محتجزين إسرائيليين واختطاف قيادي في كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" الفلسطينية.

وذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية أن القوات الخاصة التي دخلت المدينة تمكنت من الانسحاب دون أن تتكبد أي خسائر.

** جيش الاحتلال يلتزم الصمت

أما جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد التزم الصمت إلى حد كبير حيال هذه التقارير المتداولة، مكتفيا بإصدار بيان مقتضب قال فيه: "لا يوجد تغيير في التقييم الميداني"، وهو ما فُسر على نطاق واسع على أنه نفي لمحاولة إنقاذ محتجزين إسرائيليين في القطاع.