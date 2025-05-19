أونروا: تضرر أو تدمير 92% من منازل غزة وتهجير عدد لا يحصى من السكان

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، إن التقييمات تؤكد تضرر أو تدمير 92% من المنازل وتهجير ما لا يحصى من السكان في قطاع غزة.

بدورها، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى تضرر أو تدمير حوالي 92% من المنازل، أي ما يقارب من 436 ألف منزل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ووفقًا للمكتب الأممي، تحذر المنظمات الإنسانية من أن التأخير في إزالة الأنقاض التي تقدّر بنحو 50 مليون طن، واستعادة الجثث لا تتسبب فقط في معاناة نفسية كبيرة للعائلات المنكوبة، بل وتنذر أيضا بكارثة صحية وبيئية وشيكة في قطاع غزة، الذي يعد من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم.

يشار إلى أن الهجمات التي نفذتها القوات الإسرائيلية أخيرًا، ضربت عدة مركبات ثقيلة في جميع أنحاء غزة، مما أدى إلى توقف خدمات إزالة النفايات الصلبة والأنقاض.

هدمت السلطات الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 16 منزلا في قرية السرّة مسلوبة الاعتراف، في النقب بأراضي الـ48.

وفي وقت سابق من اليوم، انتشرت المئات من عناصر الشرطة الاسرائيلية في المكان وأحاطوا بالمنازل، ومنعوا الأهالي من الاقتراب من مكان عملية الهدم.

وقال مدير عام المجلس الاقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، سليمان الهواشلة إن "عمليات الهدم تأتي بعد قرار محكمة بئر السبع، يوم الخميس الماضي، بهدم منازل القرية وتفريغها من أهلها".

وأضاف الهواشلة أن "عمليات الهدم اليوم تستهدف 16 منزلا على الأقل، فيما كان قد هدم بعض الأهالي منازلهم بشكل ذاتي خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أنه "يعيش في القرية نحو 1500 مواطن من قبيلة العزازمة، وتفتقر القرية لأي بنى تحتية من الشوارع وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى المدارس والمرافق الطبية وغيرها".

وأوضح أن "عمليات الهدم تأتي ضمن سياسات التهجير القسري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في أراضي الـ48 والنقب على وجه الخصوص، وفي ذات الحين يتم الإعلان عن خطط لإقامة مستوطنات جديدة في المنطقة".



