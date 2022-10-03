الأمين العام للأمم المتحدة: العالم في صراع حياة أو موت مع تغير المناخ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن «التزامات حكومات مجموعة العشرين الجماعية، بالنسبة للعمل المناخي، قليلة ومتأخرة جدًا».

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن العالم في صراع حياة أو موت مع تغير المناخ، معقبًا: «نحن في صراع حياة أو موت من أجل سلامتنا الخاصة اليوم وبقائنا غدًا».

The collective #ClimateAction commitments of #G20 governments are coming far too little & far too late.



We are in a life-or-death struggle for our own safety today & our survival tomorrow. — António Guterres (@antonioguterres) October 3, 2022

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، لمتابعة جهود مختلف الوزارات والجهات في التحضير للمؤتمر، المُقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ جنوب سيناء، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار مختلف أوجه التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة استعداداً لانطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27 الشهر المقبل، في أبهي صورة تنظيمية، تعكس حجم مصر وقدرتها على استضافة مثل هذه الاحداث الدولية الكبرى، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP27، نتائج المباحثات المهمة حول قضايا المناخ، والتي أجراها في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الفعاليات والاجتماعات التى شارك فيها والمرتبطة بقضايا العمل المناخي.