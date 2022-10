الأمين العام للأمم المتحدة: العالم في صراع حياة أو موت مع تغير المناخ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن «التزامات حكومات مجموعة العشرين الجماعية، بالنسبة للعمل المناخي، قليلة ومتأخرة جدًا».

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن العالم في صراع حياة أو موت مع تغير المناخ، معقبًا: «نحن في صراع حياة أو موت من أجل سلامتنا الخاصة اليوم وبقائنا غدًا».

The collective #ClimateAction commitments of #G20 governments are coming far too little & far too late.



We are in a life-or-death struggle for our own safety today & our survival tomorrow.