 ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ 33 لإعادة التوحيد - بوابة الشروق
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ألمانيا تحتفل بالذكرى الـ 33 لإعادة التوحيد


نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 9:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 9:08 ص

تحتفل ألمانيا بمرور 33 عاما على إعادة توحيد الدولة، اليوم الثلاثاء، بحفل يقام في قاعة إلب فيلهارموني للحفلات الموسيقية في هامبورج.

وتحتفل ألمانيا بإعادة التوحيد بعطلة وطنية للاحتفال باليوم الذي انضمت فيه ألمانيا الشرقية الشيوعية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية أو ألمانيا الغربية في عام 1990، مما أدى إلى إنشاء دولة ألمانية واحدة لأول مرة منذ عام 1945.

وسيشمل الحفل الرسمي في إلبفيلهارموني في المدينة الساحلية الشمالية خطابا يلقيه رئيس المحكمة الدستورية الألمانية ستيفان هاربارث أمام جمهور من حوالي 1300 شخص، بما في ذلك القادة السياسيون الوطنيون الرئيسيون ورؤساء وزراء الولايات الـ 16.

وبدأت الاحتفالات بالفعل يوم الاثنين بحفل كبير حول قاعة المدينة وبحيرة ألستر الداخلية.


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