 جني الأرباح يواصل الهبوط بالبورصة - بوابة الشروق
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جني الأرباح يواصل الهبوط بالبورصة


نشر في: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 4:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 - 4:44 م

واصلت البورصة الهبوط الملحوظ، اليوم الثلاثاء، بسبب عمليات جني الأرباح الكبيرة خلال الجلسات الأخيرة، خاصة بعد ملامسة المؤشر الرئيسي مستوى ال 20500 نقطة، وتحقيق قمم تاريخية متعددة، بعد تجاوز مستوى 18400 نقطة.
وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1%، ووصل إلى مستوى 19707 نقطة.
ويرى محللون في السوق أن الهبوط إلى دون مستوى الـ 20 ألف نقطة طبيعيا، وأن المؤشر الرئيسي قد يستغرق بعض الوقت للصعود مجددا إلى مستويات كانت بمثابة قمم تاريخية له.
وأكد محللون أن المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 19500 نقطة، كمستوى الدعم الأول، ثم مستوى 19100 نقطة.


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