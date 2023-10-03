استقبل آلاف المواطنين المحتشدين بميدان الكوربة بمصر الجديدة، خبر إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عزمه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لدورة جديدة، بالفرح والتصفيق، مرددين:" تحيا مصر تحيا مصر".

وأذيعت كلمة الرئيس التي يعلن فيها عزمه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، عبر شاشة كبيرة بالميدان، حيث تجمع حولها آلاف المواطنين، مرددين:"بنحبك يا ريس"، و"ربنا معاك يا ريس".

وتفاعل المشاركون في الحفل، مع أغاني المطربة ساندى، التي بدأت فقرتها الغنائية بقولها: "متجمعين كلنا فى حب مصر"، كما قدم مصمم الألعاب النارية أحمد عصام، عرضا للألعاب النارية فى سماء ميدان الكوربة.

وحرص إمام عاشور ومحمد هاني، لاعبا فريق النادى الأهلى، على التواجد في احتفالية ميدان الكوربة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

واحتشد آلاف المواطنين، مساء اليوم، بميدان الكوربة بمصر الجديدة، للمشاركة بالإحتفالية التي دعا لها حزبا مستقبل وطن وحماة الوطن، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفي مسيرة طويلة توافد المواطنون على ميدان الكوربة، حاملين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرددين هتافات تطالب بالترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة،:" بنحبك يا سيسي", و"معاك يا ريس"، وسط عزف الدي جي لمقطوعات من الأغاني الوطنية.

وارتدي أطفال وشباب تيشيرتات مدون عليها شعار حزب مستقبل وطن، ومكتوب أسفله:" نؤيد ونبايع الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، "استقرار - تنمية"، فيما حمل عدد كبير من الحضور علم مصر.

ونظم عشرات الشباب مسيرة بالأعلام، وصور الرئيس السيسي، يتقدمها حملة الطبول والدفوف، وخلفها يردد الشباب "بنحبك يا ريس".

وكان لافتا انتشار لافتات حزب مستقبل وطن وحزب حماة الوطن، ولافتات التحالف الوطني للعمل الأهلي، أرجاء الميدان، تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي.