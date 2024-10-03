تراجع أسعار الغاز في التعاملات الأوروبية بعد 5 أيام من الارتفاع

توقف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية بعد خمسة أيام لتتراجع اليوم الأربعاء في ظل تزايد المخزونات الأوروبية في مواجهة المخاوف من تداعيات تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي تراجعت اليوم بنسبة 7ر1% بعد جلسة تداول متقلبة. وارتفعت الأسعار في بداية التعاملات إلى أعلى مستوياتها منذ منذ منتصف أغسطس الماضي على خلفية تعهد إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني ضدها.

ويسود الغموض الشديد الموقف بين إيران وإسرائيل، حيث لم يتضح ما الذي يمكن أن تفعله كل دولة ضد الأخرى خلال الأيام المقبلة، وتداعيات ذلك على انتظام تدفقات شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة حيث توجد إيران على أحد جانبي مضيق هرمز في الخليج والذي تمر منه ناقلات الغاز الطبيعي المسال. ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مستورد لهذا الغاز حاليا.

وقال سعد رحيم كبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة ترافيجورا جروب لتجارة المواد الخام "لا أحد يعرف حقيقة ما يمكن أن يحدث.. إذا حدث اضطراب لتدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر فسيكون لذلك تداعيات عالمية".

وفي أمستردام جرى تداول العقود القياسية الهولندية بسعر 62ر38 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، بعد أن كان قد ارتفع امس بنسبة 11% تقريبا.