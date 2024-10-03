جوميز يستعد للسوبر بوديتين

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قرر البرتغالي جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض الفريق الأبيض مباراتين وديتين قبل المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري 2024.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة أبو ظبي الإماراتية، منافسات بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام خلال الفترة بين 20 و 24 أكتوبر الجاري.

وسيخوض الفريق الأبيض مباراتين وديتين قبل مواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري.

فيما ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر يوم الخميس 24 من أكتوبر الجاري، بين الفريق الفائز من مباراتي الزمالك مع بيراميدز والأهلي مع سيراميكا كليوباترا.