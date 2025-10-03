أبو الغيط يلتقي وفد مبادرة إسناد لدعم السودانيين المتأثرين بالحرب

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة، وفد مبادرة "إسناد" لدعم السودانيين المتأثرين بالحرب، بحضور كل من الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس اللجنة العليا للمبادرة، والسفير الدكتور كمال حسن علي، والسفير الدكتور صلاح حليمة.

وشهد اللقاء الاتفاق على تنظيم احتفال لتكريم الجهات والمؤسسات التي ساهمت في دعم مبادرة "إسناد"، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، تقديرًا لجهودها الإنسانية في مساندة الشعب السوداني خلال الأزمة الراهنة.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من وفد المبادرة ومن القائمين على العمل في السفارة السودانية بالقاهرة، تحت رعاية الجامعة العربية، تمهيدًا لعقد مؤتمر "التعافي المبكر في السودان"، الذي يهدف إلى تنسيق الجهود العربية والدولية لدعم مسار الاستقرار والتنمية في البلاد.