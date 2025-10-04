استعدادات عراقية لتسويق الشحنة الثانية من نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح مسئول بارز في قطاع النفط العراقي، اليوم الجمعة، بأن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ستشرع خلال الأيام المقبلة في تسويق الشحنة الثانية من النفط الخام المنتج من حقول إقليم كردستان بعد بيع الشحنة الأولى يوم أمس الخميس عبر ميناء جيهان التركي.

ونقلت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية عن المدير العام لشركة نفط الشمال في محافظة كركوك "250كم شمالي بغداد/ عامر خليل" قوله: "عمليات ضخ النفط الخام من حقول إقليم كردستان عبر منظومة الخط العراقي - التركي مستمر منذ الأسبوع الماضي".

وأضاف "تم تسويق أول شحنة للأسواق الأوربية عبر ميناء جيهان التركي بمعدل 650 ألف برميل والأيام المقبلة ستشهد تسويق الشحنة الثانية لنفس الأسواق ".

أوضح، أن"عمليات ضخ النفط الخام من حقول إقليم كردستان مستمرة بإتجاه خزانات ميناء جيهان التركي حسب الإتفاق الثلاثي".

وكانت الشركات النفطية الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق قد شرعت مطلع الأسبوع الماضي بإستئناف عمليات ضخ النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي بمعدل 190 ألف برميل يوميا لأول مرة منذ سنوات استعداد لبدء عمليات تسويقه للأسواق العالمية عبر "سومو".