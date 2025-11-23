بدء محادثات بين مسئولين من أوكرانيا وحلفائها الغربيين في جنيف بشأن خطة سلام أمريكية

بدأ مسؤولون من أوكرانيا وحلفائها الغربيين محادثات في جنيف بشأن خطة سلام أمريكية.

وكتب رئيس الوفد الأوكراني، كبير موظفي الرئاسة أندريه يرماك على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم عقدوا الاجتماع الأول مع مستشاري الأمن القومي من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وقال يرماك "الاجتماع المقبل سيكون مع الوفد الأمريكي. إننا في أجواء بناءة للغاية. نواصل العمل معا لتحقيق سلام دائم وعادل في أوكرانيا.

وقالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر إن حلفاء أوكرانيا بحاجة إلى "إفساح المجال لمفاوضات ذات مغزى"، وذلك في الوقت الذي تجري فيه محادثات مع مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين بشأن خطة السلام التي يقترحها دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ينتظر نتائج المحادثات وأضاف "نحتاج جميعا إلى نتيجة إيجابية".

وكتب في منشور على تطبيق تليجرام اليوم الأحد "الفرق الأوكرانية والأمريكية وفرق شركائنا الأوروبيين- على تواصل وثيق، وآمل بشدة أن تسفر هذه المحادثات عن نتيجة. يجب وقف سفك الدماء وضمان عدم اشتعال الحرب من جديد."

وعارض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وقادة آخرون الخطة التي صاغتها الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، مبدين مخاوف من المقترحات التي تطالب كييف بتقليص قواتها المسلحة والتخلي عن أراض ومسارها نحو الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفقا لما ذكرته وكالة (بي أيه ميديا) البريطانية.

ووصفوا في بيان مشترك أمس السبت، بعد محادثات على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، الخطة التي أعدتها واشنطن سرا مع موسكو بأنها "أساس" يحتاج إلى مزيد من العمل.

وعبرت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر عن نفس الموقف، قائلة لقناة سكاي نيوز البريطانية: "لقد كنا واضحين بأن هناك عناصر في خطة السلام التي اقترحها ترامب تُعد أساسية لتحقيق سلام عادل ودائم."

وأضافت أن: "الخطة تتطلب مزيدا من العمل."

وأوضحت هايدي ألكسندر إن حلفاء أوكرانيا بحاجة إلى "إيجاد طريقة لضمان وقف إطلاق النار وإفساح المجال لمفاوضات ذات مغزى".