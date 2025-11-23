اللجنة الطبية للإنقاذ الطارئ بإندونيسيا: نجهز الآلاف من طرود الشتاء لأهالي غزة

أعلنت اللجنة الطبية العاشرة للإنقاذ الطارئ في إندونيسيا، اليوم الأحد، أن الفريق الطبي الطارئ التابع لها يقوم حاليا بتجهيز الآلاف من طرود فصل الشتاء من أجل منحها لسكان قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية بأن متطوعي اللجنة الطبية للإنقاذ الطارئ، ومن بينهم طبيب الأمراض الجلدية نيكو جاندا، وطبيب التخدير أنثون فيرمانا ريتونجا، والممرضة نادية روسي، قاموا بالتنسيق مع متطوعين محليين لتجهيز طرود مساعدات فصل الشتاء من أجل توزيعها على سكان القطاع.

ومن جانبه، قال أنثون: "سنقوم إن شاء الله، بتوصيل المساعدات إلى إخواننا وأخواتنا في غزة مع بداية فصل الشتاء"، مؤكدا على أهمية الدعم في ظل انخفاض درجات الحرارة.

فيما دعا نيكو جاندا الشعب الإندونيسي إلى الدعاء والدعم من أجل ضمان سير عملية توزيع المساعدات الإنسانية بسلاسة.