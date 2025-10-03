عبد العاطي يلتقي مندوبة كوبا الدائمة لدى اليونسكو في باريس ويشيد بدعمها للعناني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مندوبة كوبا الدائمة لدى اليونسكو في باريس يوم الجمعة، مشيدًا بدعم هافانا للمرشح العربي والأفريقي الدكتور خالد العناني.

وجاء اللقاء خلال زيارة عبد العاطي إلى باريس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو وقيادة جهود حملة الترشيح المصري لمنصب مدير عام المنظمة في الانتخابات المقررة يوم الاثنين المقبل.

وأكد الوزير أن دعم كوبا يعكس روح التعاون بين الدول العربية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية، ويجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون جنوب–جنوب.