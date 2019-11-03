شرطة تايلاند تلقي القبض على بريطاني ضُبطت مخدرات بحوزته

ألقت شرطة تايلاند القبض على مواطن بريطاني في جزيرة "كوه فانجان" اليوم الأحد، بحوزته مجموعة متنوعة من المخدرات، يُزعم أنه كان سيبيعها للسياح بالجزيرة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التي أوردت النبأ اليوم عن قائد الشرطة بالجزيرة، ساثيت كونجنيم قوله إنه تم إيقاف البريطاني الذي يدعى ماثيو بيريسفورد "36 عاما" بسبب التصرف بشكل مريب، عندما رأى الشرطة، بينما كان يستقل دراجته النارية وهي من طراز "هارلي دافيدسون" من منطقة "ناتالي بونجالو" بعد منتصف الليل بـ20 دقيقة.

وأضاف قائد الشرطة أن عملية بحث في غرفته أسفرت عن العثور على مجموعة من المخدرات.

جاء القاء القبض على المواطن البريطاني في أعقاب تلقي معلومات تفيد بأن أجنبيا يستقل دراجة نارية، طراز "هارلي دافيدسون" كان يعتزم بيع مخدرات لسياح أجانب بالجزيرة.

وقال قائد الشرطة إنه وجهت اتهامات للبريطاني بحيازة مخدرات.

وأضاف أنه تم التحفظ على دراجتيه الناريتين وسيارته ومبلغا نقديا قيمته 15 ألف باهت.