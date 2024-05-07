عصام كاريكا يكشف عن تفاصيل تعاونه مع الكينج محمد منير في أغنية «أنا الذي»

‎أكد الفنان والملحن عصام كاريكا، عن تحضيره حاليا أغنية جديدة للكينج محمد منير، وقال خلال حلوله ضيفا في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي: الأغنية تحمل عنوان "أنا الذي"، والمقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة.

ووصف الأغنية بقوله: "كلمة حلوة تدوم، والأغنية هتعجب الناس وعاملين فيها حاجة محترمة، والمهم عندي هو اختيار الكلام".

وكشف كاريكا خلال الحلقة عن كلمات الأغنية، والتي تقول: أنا الذي غنى وطبل، أنا الذي بحر جبل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل، أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت ياما روحت وجيت، ونمت من غير ما اتعشيت، بقى كده معقول.

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وقال كاريكا: عندي أغاني بقالها 30 سنة بتتسمع لغاية النهاردة، واختار الكلمة اللي تبقى للزمن، وتابع، وأعز 4 ألحان عندي، هي عاملة إيه دلوقت لعمرو دياب، ودارت الأيام لراغب علامة، وأغنية فيلم بوحة، وأعاتبك على إيه ولا إيه لمحمد محي، وهي أغنية عملت نقلة في الموسيقى.

وأشار كاريكا إلى سبب ابتعاده عن الغناء وقال: "منذ 5 سنوات، أوقفت عمل أغاني لنفسي، وأركز في التلحين، لأني في الأصل ملحن، ولحنت لكل نجوم الوطن العربي، وأكثر من 100 فنان غنوا من ألحاني".