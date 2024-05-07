نيويورك تايمز: اختلافات طفيفة بين مقترحي حماس وإسرائيل حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن ثمة اختلافات طفيفة بين المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس، والاقتراح الإسرائيلي الأمريكي حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقالت الصحيفة استنادًا لمصدرين لم تذكرهما، اليوم الثلاثاء، إن الاختلافات تم إجراؤها من قبل وسطاء بالتشاور مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز.

وأضافت أن النسخة الجديدة تحتوي على عبارة مهمة مثل «الهدوء المستدام» والذي يمكن أن يقبله جميع الأطراف مسبقا.

وأشار المسئولان - وفق الصحيفة - إلى أن رد حماس على المقترح كان جديًا، وأن الأمر متروك لإسرائيل لتقرر ما إذا كانت ستتوصل إلى اتفاق أم لا.

وكانت حركة حماس قد أعلنت مساء الاثنين، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ مصر وقطر موافقة الحركة على مقترح البلدين الوسيطين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

فيما ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المقترح الذي وافقت عليه حماس بعيد كل البعد عن تلبية متطلبات تل أبيب.

وأضاف أن إسرائيل سترسل وفدا للقاهرة لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط مقبولة.